Una modella è finita in tribunale con l’accusa di circonvenzione di incapace. Durante l’udienza, ha riferito che il principe Linguaglossa le avrebbe fatto promesse che non ha mantenuto. La donna ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo sarebbe stato proprio lui, dando incarico di usare determinate risorse. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.

"L'ho conosciuto in un ristorante a Roma nel 2019 e mi disse che era un principe. Abbiamo cominciato a vederci, lui era molto generoso e ricco. Ma mi ha soltanto illuso, mi ha detto che saremmo diventati una famiglia, mi ha fatto tante promesse che non ha mantenuto". É quanto ha raccontato in aula la modella bielorussa Tanya Yashenko, nel processo in cui è imputata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Secondo l'accusa la donna avrebbe ottenuto illecitamente dall'uomo regali e denaro., "Era stato Giacomo a dirmi di usare le sue carte di credito, ne aveva una ventina, e la sua gestione finanziaria era complicata.

© Tgcom24.mediaset.it - Principe Linguaglossa, la modella a processo: "Da lui tante promesse non mantenute"

