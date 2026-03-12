Processo Napoli | 24 anni ha trasmesso l’Hiv

A Napoli, un uomo di 24 anni è accusato di aver trasmesso l’HIV. La Corte di assise locale sta per decidere sulla colpevolezza dell’imputato e sulla pena da applicare. La vicenda coinvolge questioni legate alla salute pubblica e alla responsabilità personale. La sentenza attesa potrebbe avere ripercussioni su casi simili in futuro.

La Corte di assise di Napoli si prepara a emettere una sentenza che potrebbe stabilire un precedente fondamentale per la tutela della vita e dell'integrità fisica. Un uomo di 65 anni, residente ad Ischia, rischia ventiquattro anni di reclusione per aver causato la morte di una cittadina polacca di 37 anni. La vittima ha lasciato il mondo nel novembre del 2017 dopo aver contratto l'Hiv a seguito di violenze sessuali subite oltre due decenni fa. L'accusa è grave: l'imputato era pienamente consapevole del proprio stato di sieropositività e ha costretto la donna a rapporti non protetti. Il pubblico ministero sostiene che l'uomo abbia accettato il rischio letale per la compagna, trasformando le aggressioni in una condanna a morte lenta.