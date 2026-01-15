Processo Nada Cella Cecere condannata a 24 anni Soracco condannato a due anni per un solo episodio di favoreggiamento

La Corte d’assise ha emesso il verdetto sull’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre Marco Soracco a due anni per un episodio di favoreggiamento. La sentenza chiarisce le responsabilità dei coinvolti nel caso, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

Il verdetto della Corte d'assise sull'omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni, Marco Soracco a 2 anni per un solo episodio di favoreggiamento. Fra novanta giorni le motivazioni.

La sentenza per il delitto di Nada Cella in diretta video - È prevista per giovedì 15 gennaio la sentenza di primo grado nel processo a carico di Annalisa Cecere, l'ex insegnante accusata di essere l'autrice dell'omicidio di Nada Cella. video.corriere.it

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco - La Corte d’Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari ... fanpage.it

Marco Soracco, commercialista imputato per favoreggiamento nel processo per la morte di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari, nello studio del professionista per cui lavorava, è arrivato in tribunale poco prima delle 9, accompagnato dal suo avvocato facebook

CHI HA UCCISO NADA CELLA A VENTINOVE ANNI DAL DELITTO OGGI ARRIVA LA SENTENZA NEL PROCESSO APERTO.. x.com

