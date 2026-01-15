Processo Nada Cella Cecere condannata a 24 anni A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso

La Corte d’assise ha emesso il verdetto sull’omicidio di Chiavari del 1996. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre Marco Soracco a due anni per favoreggiamento. Si delineano ora i prossimi passi nel procedimento giudiziario, con attenzione alle implicazioni di una sentenza che chiude un lungo e complesso iter giudiziario.

Il verdetto della Corte d'assise sull'omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni, Marco Soracco a 2 anni per un solo episodio di favoreggiamento. Fra novanta giorni le motivazioni.

