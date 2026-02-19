Parma turismo sotto pressione | turni massacranti e retribuzioni basse per i lavoratori del settore

A Parma, i lavoratori del settore turistico si trovano in difficoltà a causa di turni lunghi e salari bassi. Baristi e camerieri spesso devono lavorare fino a 14 ore al giorno, spesso per meno di mille euro al mese. La forte domanda turistica non si traduce in contratti più equi o in condizioni di lavoro migliori. Molti dipendenti denunciano turni massacranti, mentre le aziende cercano di risparmiare sui costi. La situazione rischia di peggiorare durante i periodi di alta stagione, quando la richiesta di lavoro aumenta.

Parma, il turismo dietro la maschera: turni da 14 ore e stipendi da fame per baristi e camerieri. Una provincia italiana rinomata per le sue eccellenze enogastronomiche e turistiche rivela un lato oscuro: offerte di lavoro nel settore che impongono turni estenuanti fino a 14 ore al giorno in cambio di retribuzioni che spesso non superano i mille euro mensili. L’indagine, condotta a febbraio 2026, mette in luce una situazione di potenziale sfruttamento che colpisce soprattutto i giovani lavoratori e solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello turistico. La precarietà dilaga: testimonianze di un lavoro al limite.🔗 Leggi su Ameve.eu

