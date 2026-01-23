Prevenzione al Foyer del Teatro Nuovo lezione di primo soccorso e donazione di un defibrillatore

Il Foyer del Teatro Nuovo di Salerno ospiterà sabato 24 gennaio una lezione gratuita di primo soccorso e un'iniziativa di donazione di un defibrillatore. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sulla prevenzione e l’importanza di strumenti salvavita, rafforzando la sicurezza nel quartiere. Un’occasione per conoscere le basi del primo intervento e contribuire alla tutela collettiva.

Un pomeriggio dedicato alla sicurezza cardiaca con formazione gratuita e nuovi dispositivi per la comunità. Lezione di primo soccorso e nuovi strumenti salvavita per il quartiere. Sabato 24 gennaio il Foyer del Teatro Nuovo di Salerno ospiterà un corso gratuito sull'uso del defibrillatore e una donazione per la collettività. L'appuntamento formativo si svolgerà dalle 15.00 alle 18.00 negli spazi di via Valerio Laspro. A guidare la sessione divulgativo sul BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) sarà il dottor Adolfo Stellato. L'obiettivo è istruire i cittadini sulle manovre essenziali da compiere in caso di emergenze cardiache e sul corretto impiego delle apparecchiature salvavita.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Tecniche di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore: la Protezione civile si 'addestra'La Protezione Civile di San Prisco ha promosso una giornata di formazione dedicata alle tecniche di primo soccorso e all’uso del defibrillatore.

Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore, consegnati gli attestati in prefettura: "Grande sensibilità del nostro personale"Il nostro corso di primo soccorso e uso del defibrillatore ha visto il rilascio degli attestati presso la Prefettura, grazie all’impegno del nostro personale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La conferenza stampa è in programma venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, all'interno del Foyer "M° Giuseppe Pastorello" del Teatro Margherita di Caltanissetta - facebook.com facebook