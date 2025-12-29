Taormina pacemaker senza fili impiantato a una bambina di 10 anni | tra i pochissimi casi al mondo
A Taormina, presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù”, è stato eseguito un intervento di impianto di pacemaker leadless su una bambina di 10 anni. Si tratta di uno dei pochi casi al mondo in cui si utilizza questa tecnologia di stimolazione cardiaca senza fili, richiedendo elevata specializzazione e competenza medica. L’operazione rappresenta un esempio di innovazione nel trattamento delle aritmie pediatriche.
Un intervento di altissima specializzazione è stato eseguito al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina, dove una bambina di 10 anni è stata sottoposta all’impianto di un pacemaker leadless, un dispositivo di stimolazione cardiaca senza fili, raramente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
