Attacchi con droni sulla base italiana di Erbil in Iraq Non ci sono feriti L’escalation non si ferma

Nella notte, due droni hanno attaccato la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale presente. L’incidente si inserisce in una serie di escalation militari nella regione, che da tempo vede aumentare le tensioni tra diverse forze coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sui responsabili dell’attacco.

Due velivoli senza pilota hanno colpito nella notte l’installazione militare italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno, aumentando ulteriormente la tensione in una regione già attraversata da un’escalation militare su più fronti. L’attacco si è verificato alle 23.10 ora locale all’interno della base di Camp Singara e ha interessato la zona del bar-ristorante del compound, noto tra i militari con il nome di «Il Fortino». La detonazione ha provocato un incendio che ha coinvolto almeno due veicoli presenti nell’area. Nonostante la violenza dell’esplosione, nessun militare italiano è rimasto ferito. Le squadre antincendio della base sono intervenute immediatamente riuscendo a domare le fiamme prima che potessero estendersi ad altri edifici del complesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

