Prime parole di Mojtaba che non si mostra | Lo stretto di Hormuz continuerà ad essere chiuso | Droni sulla base italiana a Erbil
Mojtaba, che non si presenta in pubblico, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso. Nella notte si sono verificati attacchi su vasta scala a Teheran e sulla base italiana a Erbil, che è stata colpita. Tre navi nel Golfo sono state danneggiate, mentre l'Israele ha riferito di attacchi contro le sue navi e la propria base.
Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
