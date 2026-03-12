Prime parole di Mojtaba che non si mostra | Lo stretto di Hormuz continuerà ad essere chiuso | Droni sulla base italiana a Erbil

Mojtaba, che non si presenta in pubblico, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso. Nella notte si sono verificati attacchi su vasta scala a Teheran e sulla base italiana a Erbil, che è stata colpita. Tre navi nel Golfo sono state danneggiate, mentre l'Israele ha riferito di attacchi contro le sue navi e la propria base.