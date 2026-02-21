Giustizia confronto pubblico a Palazzo Zanca sulle nuove regole delle toghe

Un dibattito pubblico si svolge a Palazzo Zanca sul tema delle nuove regole per i magistrati. La discussione nasce dalla proposta di riformare l’ordinamento della magistratura, che prevede modifiche ai criteri di nomina e alle funzioni delle toghe. L’evento è organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati di Messina e si terrà mercoledì 25 febbraio alle 15 nel Salone delle Bandiere. Partecipano avvocati, giudici e cittadini interessati al cambiamento.

Esperti, magistrati e avvocati a Messina per analizzare contenuti, effetti e posizioni contrapposte in vista della consultazione referendaria di marzo, nell'iniziativa promossa dall'Aiga aperta alla cittadinanza "La riforma dell'ordinamento della magistratura" è il tema del dibattito organizzato dall'Associazione italiana giovani avvocati sezione di Messina che si terrà mercoledì 25 febbraio nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca con inizio alle 15.30. L'incontro consentirà di approfondire gli aspetti teorici e pratici della riforma nonché le diverse posizioni sul referendum del 22 e 23 marzo.