Prigionieri della vacanza cancellato il volo dalla Thailandia | Costretti in ostello aiutateci a tornare

Un gruppo di turisti italiani si trova bloccato in Thailandia dopo la cancellazione del volo di ritorno. I viaggiatori, rimasti senza possibilità di tornare a casa, sono attualmente costretti in un ostello mentre cercano assistenza per organizzare il rientro. La situazione si è trasformata in una permanenza prolungata, lasciando i vacanzieri in una condizione di incertezza.

Pesaro, 12 marzo 2026 – Doveva essere una vacanza da sogno di poche settimane. Si è trasformata in una permanenza forzata dall’altra parte del mondo. Learco Ferri e Clizia Iacomucci, pesaresi di Pantano, sono bloccati in Thailandia dopo la cancellazione del loro volo di rientro a causa della crisi internazionale che ha portato alla sospensione di diverse rotte aeree. I due sono partiti il 16 febbraio da Milano con rientro previsto il 10 marzo. Bloccate in India quattro amiche e colleghe: “Non riusciamo a rientrare in Italia. E la Farnesina ci dice: pensateci da sole” Un viaggio organizzato autonomamente. Un viaggio organizzato autonomamente, acquistando i biglietti tramite la piattaforma Lastminute con la compagnia Kuwait Airways. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

