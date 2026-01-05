Vacanza da incubo per una famiglia comasca bloccata a Sharm | volo cancellato ore senza notizie e l' appello alla Farnesina

Una famiglia di Como rimasta bloccata a Sharm El Sheikh dopo la cancellazione del volo affronta ore di incertezza senza notizie. La situazione ha reso il rientro a casa difficile e stressante, con l'appello alla Farnesina per ricevere assistenza. Una giornata di attesa che mette in luce le difficoltà di chi si trova lontano da casa in circostanze impreviste.

Doveva essere il rientro a casa dopo le feste, si è trasformato in una lunga giornata di attesa senza risposte. Andrea, comasco, racconta a QuiComo la disavventura vissuta in Egitto insieme alla moglie e al figlio di un anno e mezzo: “Sono in vacanza a Sharm El Sheikh con la la mia famiglia. Mia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

