Cambogia tornati a casa i prigionieri di guerra rilasciati dalla Thailandia

Dopo cinque mesi di detenzione, 18 prigionieri di guerra cambogiani sono stati rimpatriati dalla Thailandia, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco siglato sabato. L’evento segna un passo importante verso la stabilizzazione della zona di confine tra i due paesi e la riduzione delle tensioni, contribuendo a un processo di dialogo e pace duraturi.

La Thailandia ha rimpatriato 18 prigionieri di guerra cambogiani detenuti per cinque mesi, rispettando un accordo di cessate il fuoco firmato sabato per porre fine agli scontri al confine. La televisione di Stato cambogiana ha mostrato video dei soldati su un autobus, mentre salutavano la folla lungo il percorso verso un volo per Phnom Penh. Il ministero degli Esteri thailandese ha definito il rimpatrio un gesto di buona volontà e rispetto dei principi umanitari internazionali. Il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che la liberazione favorisce pace, stabilità e normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cambogia, tornati a casa i prigionieri di guerra rilasciati dalla Thailandia Leggi anche: La guerra tra Cambogia e Thailandia è tornata prepotentemente: scontri, raid e accuse incrociate Leggi anche: Thailandia, stop all’accordo di pace con la Cambogia. Tornano a soffiare venti di guerra La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cambogia, tornati a casa i prigionieri di guerra rilasciati dalla Thailandia - La Thailandia ha rimpatriato 18 prigionieri di guerra cambogiani detenuti per cinque mesi, rispettando un accordo di cessate il ... stream24.ilsole24ore.com

Trump: firmato «storico» accordo di pace fra Cambogia e Thailandia - Thailandia e Cambogia estendono il cessate il fuoco grazie alla mediazione di Donald Trump, con rilascio di prigionieri e ritiro di armi pesanti Il presidente Donald Trump, affiancato dal primo ... ilsole24ore.com

