prezzo petrolio in aumento cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il governo meloni

Con il prezzo del petrolio in crescita, il Governo Meloni sta considerando l'introduzione di accise mobili su benzina e diesel. Si tratta di un'eventuale misura che potrebbe influenzare i costi alla pompa, mentre le autorità valutano le modalità di applicazione e gli effetti pratici di questa proposta. La decisione finale non è ancora stata presa e si attende un possibile intervento nelle prossime settimane.

Con il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: se i rincari diventano stabili, la maggiore IVA incassata dallo Stato può essere usata per ridurre le accise e calmierare i prezzi, un meccanismo che esiste dal 2008 ed è stato reso più efficace nel 2023. La premier chiarisce poi che resteranno attivi i controlli contro la speculazione. Prezzo del petrolio in aumento, la linea di Meloni Accise mobili su benzina e diesel: cosa sono e come funzionano Quando può scattare l’intervento e cosa cambia per i consumatori Prezzo del petrolio in aumento, la linea di Meloni Con il prezzo del greggio in tensione e il rischio di un aumento stabile dei carburanti, il governo valuta misure per limitare l’effetto su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

