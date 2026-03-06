Guerra stangata sul carburante | il gasolio sfonda i 2 euro Prezzi fuori controllo

I prezzi del gasolio hanno superato i 2 euro al litro, con il costo che continua a salire senza sosta. In diverse città, gli automobilisti si trovano di fronte a un aumento improvviso e consistente, mentre i distributori segnalano un mercato in forte tensione. A Ferrara, un cliente si avvicina al distributore, mentre l’operatore si prepara a fare il pieno. La situazione si fa sempre più difficile per chi deve fare i rifornimenti.

Ferrara, 6 marzo 2026 – Elajada Kasa fa la spola dal bar al piazzale, un cliente la chiama. Vuole essere servito. “Se fa rifornimento da solo spende meno, quell’opzione costa cara”, l’invito che non trova sponda. Nonostante i prezzi siano balzati alle stelle nell’arco di 48 ore e ancora saliranno, dall’orecchio del risparmio quel cliente non sente. Distributore Esso in via Wagner, nella zona di via Bologna, Elajada Kasa e Ismali Ilir, marito e moglie, sono davanti agli effetti dell’Iran nel serbatoio. Titti Granito al distributore Ip in via Bologna "Un forte aumento in poche ore” Vengono dall’Albania e dal 2019 gestiscono il distributore. Sono arrivati in Italia per studiare, entrambi si sono laureati nella facoltà di Scienze Politiche a Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

