Meteo Avellino | le previsioni del 13 Febbraio 2026

Questa mattina ad Avellino il cielo si presenta in gran parte sereno. Le previsioni indicano un giorno soleggiato, anche se qualche nuvola potrebbe attraversare il cielo nelle prime ore. Per il resto, nessuna precipitazione prevista e temperature in lieve aumento.

Ad Avellino, il 13 febbraio, si prevede una giornata in prevalenza soleggiata, con la possibilità di qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Non sono attese precipitazioni. Nel corso della giornata di domani la temperatura massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima si attesterà a 7°C; lo zero termico è previsto a 2.092 metri. I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest al mattino, rinforzandosi e orientandosi da Sud-Sudovest nel pomeriggio. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Giornata

A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.

Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Giornata

Argomenti discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 febbraio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 10 febbraio; Previsioni meteo per Avellino – 10 febbraio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 6 febbraio.

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 12 febbraioQuella di giovedì 12 febbraio sarà una giornata caratterizzata da tempo instabile con precipitazioni anche di forte intensità a partire dalla mattina su tutto il ... ilmattino.it

Fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti: ecco cosa ci aspetta dal meteo a Napoli e su tutta la CampaniaIl tempo resta instabile sulla Campania per l’arrivo in successione di fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti anche tesi. Sulla città di Napoli nuovo peggioramento del tempo dal pomeriggio ... napolitoday.it

Meteo match, le previsioni del tempo in vista di Avellino-Frosinone - facebook.com facebook