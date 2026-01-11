Pioggia e neve in montagna ma le temperature si alzano | quando e dove Le previsioni meteo a Milano e in Lombardia
Le condizioni meteorologiche in Lombardia stanno cambiando: dopo un periodo di freddo intenso con pioggia e neve in montagna, le previsioni indicano un aumento delle temperature. A Milano e nelle aree circostanti, l’alta pressione garantirà un miglioramento delle condizioni climatiche nelle prossime giornate. Ecco le ultime previsioni per il territorio, con dettagli su quando e dove si registreranno i segnali di un clima in rapido mutamento.
Milano, 11 gennaio 2026 – Dopo giorni di freddo intenso e gelo, a Milano e in Lombardia è in arrivo l’alta pressione che porterà un rialzo delle temperature. Ma con lei ci saranno piogge abbondanti e nevicate. Vediamo tutto più nel dettaglio. Freddo e gelo. Dall’inizio del 2026, l’Italia è sferzata da venti tesi e freddi provenienti dal Nord Europa: il clima si mantiene molto rigido soprattutto durante la notte, ma il freddo pungente si avverte anche nelle ore diurne. Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio è infatti più volte andata sotto lo zero. Freddo anomalo? “È quello di una volta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
