Le condizioni meteorologiche in Lombardia stanno cambiando: dopo un periodo di freddo intenso con pioggia e neve in montagna, le previsioni indicano un aumento delle temperature. A Milano e nelle aree circostanti, l’alta pressione garantirà un miglioramento delle condizioni climatiche nelle prossime giornate. Ecco le ultime previsioni per il territorio, con dettagli su quando e dove si registreranno i segnali di un clima in rapido mutamento.

Milano, 11 gennaio 2026 – Dopo giorni di freddo intenso e gelo, a Milano e in Lombardia è in arrivo l’alta pressione che porterà un rialzo delle temperature. Ma con lei ci saranno piogge abbondanti e nevicate. Vediamo tutto più nel dettaglio. Freddo e gelo. Dall’inizio del 2026, l’Italia è sferzata da venti tesi e freddi provenienti dal Nord Europa: il clima si mantiene molto rigido soprattutto durante la notte, ma il freddo pungente si avverte anche nelle ore diurne. Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio è infatti più volte andata sotto lo zero. Freddo anomalo? “È quello di una volta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioggia e neve (in montagna), ma le temperature si alzano: quando e dove. Le previsioni meteo a Milano e in Lombardia

Leggi anche: Previsioni meteo a Milano e in Lombardia, pioggia e neve. Ecco quando e dove

Leggi anche: Ancora neve in Lombardia, ma c’è anche il rischio gelicidio: quando e dove. Le previsioni meteo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

VENETO - Aria fredda e gelate in arrivo: occhio alla Bora e ai primi fiocchi di neve fino a bassa quota; Il gelo ha i giorni contati, freddo meno intenso la prossima settimana. Ancora niente neve; Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo; Previsioni meteo: venti da nord e temperature sottozero. L’Italia entra nel cuore dell’inverno.

Meteo, dopo l’ondata di gelo in arrivo piogge, neve e forti venti: ecco le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, dopo l’ondata di gelo in arrivo piogge, neve e forti venti: ecco le previsioni ... tg24.sky.it