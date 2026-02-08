pestato dai bulli misure cautelari per tre giovani del branco

La Polizia di Stato ha messo sotto controllo tre giovani, tra cui un minorenne, accusati di aver aggredito un ragazzo più giovane. Gli agenti hanno preso le misure cautelari dopo aver identificato i responsabili e ricostruito l’episodio di violenza avvenuto in strada. La vittima, un minorenne, è stata brutalmente pestata in gruppo, e ora gli investigatori continuano a ricostruire i dettagli dell’aggressione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati identificati dalla Polizia di Stato e colpiti da misure cautelari i tre giovani, tra cui un minore, accusati di un violento pestaggio commesso in branco ai danni di un minorenne. L’episodio si verificò nel luglio scorso a Caserta nel parcheggio dell’Istituto Salesiani, e la vittima riportò danni permanenti alla masticazione; le ferite subite lo hanno infatti costretto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una frattura bifocale alla mandibola, con l’applicazione di due placche di titanio. Nel branco c’erano al momento dei fatti un maggiorenne e due minori, uno dei quali diventato nel frattempo 18enne; tutti rispondono di lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tre ragazzi, coinvolti in una rissa che ha lasciato un minorenne con danni permanenti, sono stati identificati e sottoposti a misure cautelari.

