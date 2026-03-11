Ancona arrestati tre egiziani sbarcati dalla Ocean Viking

A Ancona, tre cittadini egiziani sono stati arrestati dopo essere sbarcati dalla Ocean Viking. I presunti scafisti sono stati posti sotto fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di favoreggiamento. La polizia ha eseguito le misure dopo aver identificato i sospetti tra i migranti sbarcati. L'operazione si è conclusa con l'arresto dei tre uomini.

ANCONA, 11 MAR – Tre presunti scafisti, di origine egiziana, sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei controlli eseguiti dopo lo sbarco ad Ancona della nave umanitaria Ocean Viking, battente bandiera norvegese, della Ong Sos Méditerranée con a bordo un centinaio di migranti soccorsi in due distinte operazioni di ricerca e soccorso (Sar). Il fermo come persone gravemente indiziate di delitto è scattato, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10, per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. Le indagini dei poliziotti Squadra Mobile, durate tutta la notte, hanno consentito di individuare tra le persone sbarcate dalla nave, i tre egiziani, presunti scafisti dell'imbarcazione usata per il trasporto dei migranti.