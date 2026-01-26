Inaugurata la nuova biblioteca del carcere minorile di Casal del Marmo

Il carcere minorile di Casal del Marmo ha aperto una nuova biblioteca, inaugurata lunedì 26 gennaio. La struttura sarà gestita dai giovani detenuti dell’istituto, offrendo un ambiente dedicato alla lettura e allo studio. Questa iniziativa mira a promuovere l’educazione e la crescita personale all’interno del contesto penitenziario minorile. La biblioteca rappresenta un’opportunità per favorire il percorso di riabilitazione e sviluppo dei giovani coinvolti.

Il carcere minorile di Casal del Marmo ha una nuova biblioteca interna. Lo spazio inaugurato nella mattina di lunedì 26 gennaio vedrà coinvolto nella propria gestione i giovani detenuti dell’istituto penale per i minorenni. Lo spazio è pensato non solo come semplice accessorio ma luogo dove le persone detenute sono coinvolti nel prendersi cura dei libri e di uno spazio condiviso. “Entrando in biblioteca posso far cadere la mia maschera, spogliarmi della mia armatura ed essere semplicemente me stessa. È l’unico posto in cui, sinceramente, hanno trovato posto anche per me” - sono state le parole di una ragazza detenuta nell’istituto.🔗 Leggi su Romatoday.it

