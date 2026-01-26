Inaugurata la nuova biblioteca del carcere minorile di Casal del Marmo
Il carcere minorile di Casal del Marmo ha aperto una nuova biblioteca, inaugurata lunedì 26 gennaio. La struttura sarà gestita dai giovani detenuti dell’istituto, offrendo un ambiente dedicato alla lettura e allo studio. Questa iniziativa mira a promuovere l’educazione e la crescita personale all’interno del contesto penitenziario minorile. La biblioteca rappresenta un’opportunità per favorire il percorso di riabilitazione e sviluppo dei giovani coinvolti.
Il carcere minorile di Casal del Marmo ha una nuova biblioteca interna. Lo spazio inaugurato nella mattina di lunedì 26 gennaio vedrà coinvolto nella propria gestione i giovani detenuti dell’istituto penale per i minorenni. Lo spazio è pensato non solo come semplice accessorio ma luogo dove le persone detenute sono coinvolti nel prendersi cura dei libri e di uno spazio condiviso. “Entrando in biblioteca posso far cadere la mia maschera, spogliarmi della mia armatura ed essere semplicemente me stessa. È l’unico posto in cui, sinceramente, hanno trovato posto anche per me” - sono state le parole di una ragazza detenuta nell’istituto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su inaugurata nuova
Carcere minorile Casal del Marmo, agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri
Un agente delle forze dell'ordine è stato sequestrato e aggredito all’interno del carcere minorile Casal del Marmo.
Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo: detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano
Ultime notizie su inaugurata nuova
Argomenti discussi: Matera, inaugurata la nuova biblioteca del plesso Guglielmo Marconi; Biblioteca di Villaggio del Sole, a un mese dall’apertura costante incremento di presenze e prestiti; Otto attività culturali per under 35 nella nuova Biblioteca dell'ex Rossani: c'è il bando del Comune; Inaugurata la biblioteca dell’IPSIA: il racconto sul bellissimo murale di Simonluca Spadanuda.
Matera, inaugurata la nuova biblioteca del plesso Guglielmo MarconiInaugurata a Matera la nuova biblioteca del Plesso scolastico Guglielmo Marconi, un nuovo ampio spazio dedicato alla lettura, realizzato grazie ad una forte sinergia tra scuola e comunità, esempio l ... trmtv.it
Con la Marilyn di Andy Warhol inaugura a Sassuolo la nuova biblioteca CioniniUn evento culturale di rilievo internazionale renderà unica la giornata d’inaugurazione della Biblioteca Cionini: per la prima volta la città ospiterà un’opera di Andy Warhol, uno dei più influenti ar ... sassuolo2000.it
Inaugurata la nuova sede della sezione #ALTA #RivieradelBrenta. Congratulazioni a tutti. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.