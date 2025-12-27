Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo | detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano
Un gruppo di detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma ha sequestrato e picchiato un agente della polizia penitenziaria. Per lui, 17 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
