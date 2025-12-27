Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo | detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano

Agente picchiato nel carcere di Casal del Marmo da un gruppo di giovani detenuti - Diciassette giorni di prognosi, per un agente di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. rainews.it

Aggressione choc nel carcere minorile, sequestrato e picchiato agente della penitenziaria - Il sindacalista Maurizio Somma: "Serve un segnale abbastanza incisivo, anche perché i detenuti hanno sfasciato alcuni degli arredi del carcere" ... romatoday.it

Aggressione a un agente al carcere di Montorio. Durante l'attività di sorveglianza nell'ora d'aria, un agente di Polizia Penitenziaria in servizio è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un detenuto. - facebook.com facebook

Ennesima aggressione nel carcere di Bancali: agente preso a testate x.com

