Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo | detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma ha sequestrato e picchiato un agente della polizia penitenziaria. Per lui, 17 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Poliziotto penitenziario finisce in ospedale dopo un'aggressione nel carcere minorile

Leggi anche: “Torturato e picchiato” dagli altri detenuti nel carcere minorile. Il padre: “Non lasciatelo morire”

