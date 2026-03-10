Caio viene insultato per il peso segna un gol assurdo e mostra la pancia | la vendetta è clamorosa

Dopo sette mesi di assenza, Caio torna in campo in evidente sovrappeso e viene immediatamente preso di mira con insulti sul peso. Nonostante le provocazioni, segna un gol incredibile e, in modo deciso, mostra la pancia. La sua reazione sorprende tutti, lasciando intendere che anche in situazioni di pressione può uscire il talento.

Caio torna a giocare dopo sette mesi in evidente sovrappeso e viene bersagliato d'insulti. La vendetta è dolcissima, con una prodezza assoluta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Gol Koopmeiners annullato: l’olandese segna ma la rete non viene convalidata. E quell’intervento su Cabal… Cosa è successo in Juve Laziodi Redazione JuventusNews24Gol Koopmeiners annullato, il vantaggio della Juve dura un istante: decisivo il fuorigioco attivo del francese.

La serata di Okafor che segna a porta vuota ma un gol è sempre un gol e toglie la vittoria al ChelseaIl Chelsea si è fatto rimontare dal Leeds, da 2-0 a 2-2; il gol del pareggio è arrivato dall’ex Milan e Napoli Noah Okafor, alla sua quarta rete in...