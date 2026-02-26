Il guardalinee annulla un gol e viene colpito da una bicicletta per bambini | Domeniche Bestiali

Il fine giustifica i mezzi? Naturalmente no, certo la tentazione può venire, il problema è che poi naturalmente nelle Domeniche Bestiali si equivoca e si trovano un sacco di mezzi, quello sì, ma per fare cose ingiustificabili. Ad esempio le biciclettine per bambini volanti, o magari monopattini, oppure gli apparecchi per le pulizie, pure quelli riescono a diventare protagonisti nelle domeniche bestiali, e ovviamente i cronometri con relativi libretti d’istruzioni. Tutto ammissibile, salvo gli anelli, quelli si sa, sempre pericolosissimi. SO DIEGO, TI SPIEGO In realtà il protagonista di questo episodio si chiama Matteo, però faceva più effetto il titoletto con “Diego”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

