Presidenti dei Quartieri il centrodestra chiude le candidature | al Quarto un ritorno a sorpresa

Il centrodestra ha completato la scelta dei candidati presidenti di Quartiere, con un ritorno a sorpresa al Quarto. A Sud manca solo l’indicazione del Secondo, mentre il centrosinistra sta preparando tutte le liste. La situazione riguarda i candidati di diversi Quartieri, con il centrodestra che ha ufficializzato le candidature in vari distretti. Nessuna altra informazione sui nomi o sulle motivazioni.

Il centrodestra ha chiuso il cerchio sui candidati presidenti di Quartiere. A Sud chiama Nord manca solo indicare il Secondo mentre il centrosinistra sta lavorando su tutte le liste. La coalizione a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria ha sciolto le riserve sulla Quarta circoscrizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati I candidati presidenti ai Quartieri, ancora trattative sul Quarto: i nomi in campoNella circosrizione del Centro partita aperta tra Chiarella di Forza Italia e il nipote d'arte Salvatore Ragno, al Settimo Sud chiama Nord corteggia... Parte il nuovo corso dei quartieri, sindaco e assessore incontrano i presidenti: "Ci aspetta un lavoro importante"Tra i temi centrali emersi durante l’incontro, particolare rilievo è stato dato a mobilità e sicurezza stradale, una delle principali preoccupazioni... Approfondimenti e contenuti su Presidenti dei Quartieri il... Temi più discussi: Presidenti dei Quartieri, il centrodestra chiude le candidature: al Quarto un ritorno a sorpresa; Dichiarazione Presidente II Circoscrizione Federico – Via Li Puma; I Presidenti dei quartieri chiedono un piano straordinario per il patrimonio culturale e archeologico della città; Inaugurato a Macerone il nuovo ambulatorio del medico di base negli spazi dell’ex scuola. Collegio dei presidenti. Quartieri, Enrico Rossi coordinatore con un budget di 90mila euroL’ex consigliere comunale del Pd Enrico Rossi, fresco presidente del Quartiere Borello, è stato nominato coordinatore del Collegio dei Presidenti dei Quartieri. L’elezione di Rossi, già recordman di ... ilrestodelcarlino.it Quartieri, si scelgono i presidenti. La lista Lattuca ne prende dieciDopo le elezioni di metà dicembre i dodici consigli di quartiere si insedieranno a partire dalla prossima settimana con l’elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti. Lunedì 12 gennaio il ... ilrestodelcarlino.it Arbitri, Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: Inter e Juve hanno fatto pressioni (Corsera) Troppo elevato è il livello di tensione dei tecnici. Ma soprattutto la questione primaria è politica. Si discuterà della riforma/rivoluzione ma la guerra di - facebook.com facebook La ricchezza delle nazioni non è decisa da sacerdoti, re o presidenti, ma emerge dalle interazioni sociali della gente comune. La semplice e straordinaria lezione di Adam Smith compie oggi 250 anni, ma è ancora sconosciuta dalla gran parte dei cittadini. x.com