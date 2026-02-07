Parte il nuovo corso dei quartieri sindaco e assessore incontrano i presidenti | Ci aspetta un lavoro importante

Questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Lorenzo Plumari hanno incontrato i presidenti di quartiere all’hub di Sant’Egidio, nel Cervese Sud. Dopo le elezioni di dicembre, i nuovi presidenti hanno ricevuto le prime indicazioni e si sono confrontati con gli amministratori sul lavoro da fare. L’obiettivo è avviare un nuovo corso per i quartieri, con progetti e interventi concreti. La discussione è stata senza fronzoli, e tutti hanno confermato l’impegno a lavorare insieme per migliorare i quartieri. Il sindaco e

Tra i temi centrali emersi durante l'incontro, particolare rilievo è stato dato a mobilità e sicurezza stradale, una delle principali preoccupazioni espresse dai cittadini Questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e l'assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari hanno incontrato, negli spazi dell'hub di Sant'Egidio (Cervese Sud), tutti i presidenti di quartiere nominati giovedì 22 gennaio, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2025. Al centro dell'incontro il valore del lavoro condiviso, le prossime tappe del nuovo mandato e la nomina del Coordinatore del Collegio dei Presidenti, che avverrà nella serata di lunedì 9 febbraio, in occasione del primo incontro più istituzionale, durante il quale saranno definite anche le linee guida del mandato.

