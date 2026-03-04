I candidati presidenti ai Quartieri ancora trattative sul Quarto | i nomi in campo

I candidati presidenti dei Quartieri sono ancora al centro di trattative, con particolare attenzione al Quarto, dove si stanno definendo i nomi in corsa. Mentre il centrosinistra lavora per scegliere il proprio candidato sindaco e completare le liste per il Consiglio comunale e le circoscrizioni, nei Quartieri si registrano segnali di movimento e cambiamenti. La situazione resta in evoluzione e suscita attese.

Nella circosrizione del Centro partita aperta tra Chiarella di Forza Italia e il nipote d'arte Salvatore Ragno, al Settimo Sud chiama Nord corteggia Pagano. Al Terzo sfida interessante tra Cacciotto e Cucè In attesa che anche il centrosinistra definisca il candidato sindaco e le liste tra Consiglio comunale e circoscrizioni è fermento nei Quartieri. Il centrodestra sta chiudendo alcune caselle ancora libere, altre sono da definire. Al Quarto ad esempio non è stato ancora scelto il nome giusto che rappresenti la coalizione: Giuseppe Chiarella di Forza Italia (già presidente di circoscrizione) o Salvatore Ragno, 30 anni, figlio dell'ex assessore e candidato sindaco Luigi e nipote del parlamentare Totò Ragno candidato con Fratelli d'Italia? In corso trattative. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elezioni tra i Quartieri, è già totocandidature per i presidenti: i nomi in campoTra possibili ritorni eccellenti e qualche novità è iniziata la partita anche per i vertici delle circoscrizioni.

Concorso notai, spuntano commenti vicino ai nomi dei candidati: “Carina, graziato e San Tommaso”Una svista che è rimasta online solo qualche minuto, ma che ha permesso ad alcuni utenti di effettuare degli screenshot e diffonderli in rete.

Les secrets du clan Dassault

Tutti gli aggiornamenti su I candidati presidenti ai Quartieri....

Temi più discussi: Asppi scrive ai candidati a Palazzo d'Accursio: Servono risposte strutturali su Imu, affitti e sicurezza; Ultimo fine settimana al Comune con Basile alla guida, l'ex sindaco La Tona in Sud chiama Nord: gli aggiornamenti; Messina elettorale. Basile, Scurria e Sciacca in corsa per Palazzo Zanca.

Quartieri in affanno: mancano i candidatiE’ la carenza di candidati a segnare in modo netto la nuova tornata delle elezioni dei Comitati di quartiere del 13 e 14 dicembre 2025. La scadenza dei termini ha mostrato un quadro frammentato, con ... ilrestodelcarlino.it

Stadio, tramvie e sicurezza: parla Funaro. Ridarò risorse ai Quartieri e nuovo ruolo ai presidentiFirenze, 29 ottobre 2025 – La sindaca Sara Funaro apre ai poteri e ai fondi per i presidenti dei cinque Quartieri, ora ministri senza portafoglio, rispedisce al mittente (il segretario dem Fossi) la ... lanazione.it

Napoli sta lentamente cambiando tra cantieri, turismo e nuove energie: viaggio nei quartieri dove il futuro è già iniziato. facebook