Premio internazionale Mondello riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta

Durante la quarta edizione del premio internazionale Mondello, sono stati consegnati riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta. Tra i premiati figurano anche giornalisti, scrittori, poeti, artisti e rappresentanti del settore moda e della ricerca scientifica. L’evento ha coinvolto diverse figure di rilievo nei rispettivi ambiti, sottolineando la varietà delle categorie premiate.

Premio internazionale Mondello, premiati Filippo Lo Iacono e Rosy Carta. Alla quarta edizione del premio internazionale Mondello tra i tanti premiati giornalisti, scrittori, poeti ma anche artisti d'eccellenza, la moda e la ricerca scientifica. Altro importante e prestigioso premio alla carriera è andato all'artista internazionale Filippo Lo Iacono, indicato dalla critica come una delle massime espressioni pittoriche siciliane. Protagonista delle opere del maestro la "Sicilianità" in ogni sua forma, privilegiando la bellezza sotto ogni aspetto con l'uomo e la sua essenza. Ed è attraverso il linguaggio pittorico figurativo contemporaneo...