Omaggio a Pasolini | al via la settimana culturale dedicata al grande intellettuale

A Brindisi prende il via una settimana dedicata a Pier Paolo Pasolini, con eventi e iniziative che celebrano il lavoro e l’eredità dello scrittore e regista italiano. La città si organizza per rendere omaggio al grande intellettuale attraverso incontri pubblici e attività culturali, coinvolgendo la comunità locale in questa commemorazione. La settimana vuole approfondire il rapporto tra Pasolini e il suo patrimonio artistico.

BRINDISI - La città si prepara a rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini con una settimana culturale dedicata al grande intellettuale. "Un viaggio verso Sud con Pasolini" è il titolo della rassegna che, dal 1° all'8 marzo 2026, trasformerà l'ex convento di Santa Chiara di Brindisi in un centro.