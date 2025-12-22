Al poeta e intellettuale Giuseppe Rosato va il premio Viviamo Lanciano

Va a Giuseppe Rosato il premio “Viviamo Lanciano”, voluto dall'amministrazione comunale e giunto alla seconda edizione. Il poeta, critico e intellettuale lancianese è stato premiato “per la raffinata e prolifica attività poetica e, in particolare, per i suoi versi in dialetto che custodiscono la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al poeta e intellettuale Giuseppe Rosato va il premio "Viviamo Lanciano"

Giuseppe Rosato, più di 60 anni di poesia - Giuseppe Rosato scrive versi da più di 60 anni, dall'esordio nel 1957 con la raccolta "L'acqua felice" fino ai giorni nostri. rainews.it

La poesia è un gioco serio, incontro con Giuseppe Rosato - Giuseppe Rosato, poeta, scrittore, giornalista e critico letterario sulla soglia dei 92 anni ha pubblicato una raccolta di versi dal titolo significativo: "Tempi supplementari". rainews.it

