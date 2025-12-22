Va a Giuseppe Rosato il premio “Viviamo Lanciano”, voluto dall'amministrazione comunale e giunto alla seconda edizione. Il poeta, critico e intellettuale lancianese è stato premiato “per la raffinata e prolifica attività poetica e, in particolare, per i suoi versi in dialetto che custodiscono la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al poeta e intellettuale Giuseppe Rosato va il premio "Viviamo Lanciano"

Leggi anche: A Lanciano l'anteprima del docufilm “E niente (qualcosa bisogna pur fare)” di e con Giuseppe Rosato e Remo Rapino

Leggi anche: Unanime la giuria: il Premio Luttazzi va a Giuseppe Blanco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giuseppe Rosato, più di 60 anni di poesia - Giuseppe Rosato scrive versi da più di 60 anni, dall'esordio nel 1957 con la raccolta "L'acqua felice" fino ai giorni nostri. rainews.it

La poesia è un gioco serio, incontro con Giuseppe Rosato - Giuseppe Rosato, poeta, scrittore, giornalista e critico letterario sulla soglia dei 92 anni ha pubblicato una raccolta di versi dal titolo significativo: "Tempi supplementari". rainews.it

Stasera lunedì 15 dicembre ore 21.00 appuntamento con "Il Giardino Filosofico" del prof. Lamberto Giannini. In questa occasione parlerà del pensiero di Pier Paolo Pasolini. Giornalista, regista, scrittore, saggista, poeta, filosofo ma, sopratutto, intellettuale: la s - facebook.com facebook