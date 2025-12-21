Tempo di lettura: < 1 minuto Con le immagini di Avellino innevata, Vescovo Arturo Aiello, sulle note dei Gospel attorniato da Volney Morgan e Simlpy Singer Choir, rivolge i suoi auguri per le festività alla comunità avellinese. “ Natale è la luce, ritroviamo il primo Natale, quello dell’attesa della nascita del Bambino, quello non scandito dai probemi attuali. Ma Natale è Natale, è liturgia, è speranza”, dice sua Eccellenza In questo tempo santo del Natale, il nostro Vescovo ci rivolge un augurio di pace, luce e speranza. Che il Signore che nasce ci accompagni nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ "Natale è luce": la preghiera di Vescovo Arturo Aiello

