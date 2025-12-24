(LaPresse) Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per una tregua natalizia nei principali scenari di guerra, in particolare a Gaza e in Ucraina. Il Pontefice ha invitato tutte le persone di buona volontà a fermare le armi almeno durante la festività della nascita del Salvatore, auspicando 24 ore di pace in tutto il mondo. Un appello che arriva dopo la notizia del rifiuto, da parte della Russia, della proposta di una tregua natalizia. “Provo tristezza per il fatto che apparentemente questa richiesta non sia stata accolta”, ha dichiarato Leone XIV, ribadendo la necessità di un gesto concreto di pace, anche solo per un giorno, nel segno del Natale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV chiede una tregua di Natale: appello per la pace a Gaza e in Ucraina

Leggi anche: Ucraina, l’appello di Papa Leone XIV: “Tregua a Natale ma Russia dice no”

Leggi anche: Papa Leone XIV: un appello alla pace per un’umanità ferita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Papa: preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace; Papa Leone XIV chiede la tregua di Natale per l'Ucraina; Papa, gli auguri di Natale alla Curia: 'Stop a smania di primeggiare'; Il Papa: scandaloso riarmarsi per preparare la pace.

Papa Leone XIV chiede una tregua di Natale: appello per la pace a Gaza e in Ucraina - Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per una tregua natalizia nei principali scenari di guerra, in particolare a Gaza e in Ucraina. msn.com