Predazioni e danni all' agricoltura | in Lombardia nascono un comitato e una app per monitorare i grandi carnivori

In Lombardia è stato creato un nuovo Comitato di Indirizzo Grandi Carnivori, che coinvolge enti pubblici e organizzazioni agricole. Lo scopo è coordinare le attività di monitoraggio e prevenzione dei danni causati dai grandi predatori nelle aree rurali. Inoltre, è stata sviluppata una app dedicata per segnalare e raccogliere informazioni sugli avvistamenti e gli incidenti legati alla presenza di questi animali.

Regione Lombardia istituisce il Comitato di Indirizzo Grandi Carnivori, un nuovo organismo di coordinamento che riunisce gli attori istituzionali coinvolti nella gestione, nel monitoraggio e nella prevenzione di eventuali danni legati alla presenza di grandi predatori. Il Comitato, presieduto dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, si è riunito ieri per la prima volta, dando ufficialmente avvio alle proprie attività. Tra i compiti del nuovo organismo anche l’elaborazione di linee guida, protocolli operativi, norme comportamentali e indirizzi tecnici utili a migliorare la governance regionale del fenomeno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

