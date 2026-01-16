Conoscere e scoprire la flora urbana di Palermo nascono una app e un sito
Scopri la flora urbana di Palermo attraverso un nuovo sito e una app dedicati. Progettati per valorizzare le piante e i fiori presenti nel contesto cittadino, questi strumenti offrono informazioni dettagliate su sette città italiane, tra cui Palermo, Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano e Roma. Un modo semplice e accessibile per conoscere e apprezzare il patrimonio vegetale che arricchisce il nostro ambiente urbano.
Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città, oltre a Palermo anche Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano e Roma: si chiamano rispettivament floreurbane.it e Urban Flor@ e sono disponibili gratuitamente sia per iPhone che per Android. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
