Insieme per Andrea Papi attacca lo studio sulla coesistenza uomo-grandi carnivori | Dati mal interpretati

Questa mattina l’associazione “Insieme per Andrea Papi” ha criticato duramente uno studio sulla presenza dei grandi carnivori nelle Alpi. Secondo loro, i dati sono stati interpretati in modo sbagliato, e questa interpretazione potrebbe portare a decisioni sbagliate sulla gestione degli animali e sulla sicurezza dei cittadini. Le consultazioni svolte finora nelle sei Comunità di valle hanno portato a un risultato netto, ma l’associazione chiede di rivedere le analisi e di considerare altri aspetti prima di procedere.

“Le consultazioni che si sono tenute fino ad ora in sei Comunità di valle hanno raccolto un esito chiaro: 45.278 persone hanno risposto che la presenza di orsi e lupi è un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali, cioè la possibilità di vivere in montagna come abbiamo sempre fatto”. Così il comitato Insieme per Andrea Papi – il ventiseienne ucciso tre anni fa dall’orsa JJ4 sul monte Peller mentre stava facendo una seduta di allenamento di running – in relazione ai risultati di una ricerca del Parco Adamello-Brenta che ha evidenziato un buon andamento della convivenza uomo-grandi carnivori.🔗 Leggi su Trentotoday.it

