Precipita dal quarto piano dell' ospedale di Nocera | morto un anziano

Un anziano di 90 anni è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La ricostruzione dei fatti è in corso da parte delle autorità competenti. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, mentre le indagini mirano a chiarire le cause di questa tragedia.

Tragedia all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove un anziano di 90 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano della struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nelle scorse ore. Il drammaL’anziano - secondo una prima ricostruzione - era ricoverato nel nosocomio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Precipita dal quarto piano dell'ospedale di Nocera: morto un anziano Leggi anche: Precipita dal secondo piano dell’istituto scolastico: 15enne condotto in ospedale Leggi anche: Battipaglia, 45enne precipita dal quarto piano e muore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ladro a Quarto, precipita dalle scale mentre fugge dai carabinieri; Recanati, precipita dal quarto piano di un'abitazione: ragazza di 20 anni trasportata a Torrette; Precipita dal quarto piano, perde la vita un uomo di 87 anni; Nocera Inferiore, precipita dal quarto piano dell’Umberto I: muore un 91enne. Paziente precipita dal quarto piano dell'ospedale: è gravissimo - Un uomo di 73 anni si trova in condizioni gravi nel reparto di terapia intensiva dopo essere caduto dal quarto piano dell'ospedale "San Luca" Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. leggo.it Vallo della Lucania, dramma all’ospedale San Luca: 73enne precipita dal quarto piano, è grave - Momenti di paura questa mattina presso l’ospedale San Luca, dove un uomo di 73 anni di Vallo è stato ritrovato riverso al suolo dopo un volo dal quarto piano del presidio sanitario. ilmattino.it Giù da quarto piano dell'ospedale, uomo in gravi condizioni - Un uomo di 73 anni si trova in condizioni gravi nel reparto di terapia intensiva dopo essere caduto dal quarto piano dell'ospedale San Luca vallo della Lucania, in provincia di Salerno. ansa.it #TorreAnnunziata, tragedia all'alba: donna di 42 anni precipita dal quarto piano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.