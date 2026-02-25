Da Haydn a Schumann Con Camerata Salzburg

La Camerata Salzburg presenta un concerto che unisce le opere di Haydn e Schumann, a causa della volontà di esplorare le diverse epoche musicali. La serata include brani di Haydn e di Schumann, interpretati con grande attenzione ai dettagli. Il pubblico ascolterà musica che attraversa due stili distinti, offrendo un viaggio tra classicismo e romanticismo. L’evento si svolge presso il teatro cittadino, attirando appassionati di musica classica di tutte le età.

Tra il classicismo di Haydn e il romanticismo di Schumann: la Camerata Salzburg torna A Ferrara musica. Con Thomas Reif e Gile Bae. È uno dei concerti più attesi della stagione 20252026. Oggi, alle 20,30, al Teatro Comunale Abbado torna a Ferrara, a distanza di 9 anni dall'ultima volta, la Camerata Salzburg, una delle una delle orchestre da camera più prestigiose al mondo, che verrà diretta dal violinista Thomas Reif nel ruolo di maestro concertatore, con la partecipazione della talentuosa pianista olandese Gile Bae. Il programma intreccia il classicismo viennese di Haydn al romanticismo di Schumann: si aprirà con l'Ouverture da L'isola disabitata di Joseph Haydn, un brano che nel 1779 segnò una rottura con lo stile galante dell'epoca.