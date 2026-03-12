Prato | 430 persone in locale da 250 blitz e chiusura

Nella serata di mercoledì 11 marzo, una squadra interforze coordinata dalla questura ha effettuato un intervento nel locale Snodo, situato in via Galcianese a Prato. Durante il blitz, sono state riscontrate circa 430 persone all’interno di un locale con capienza di 250 posti, portando alla chiusura temporanea dell’attività. Le luci e le casse sono state spente alle 23:00.

Nella serata di mercoledì 11 marzo, il locale Snodo in via Galcianese a Prato ha spegnere luci e casse alle ore 23:00 dopo un intervento della squadra interforze coordinata dalla questura. Il controllo ha rivelato una capienza reale di 430 persone contro un massimo autorizzato di 250 unità, trasformando un semplice aperitivo in famiglia in una discoteca non autorizzata con musica ad alto volume. Oltre all'affollamento illegale, sono state rilevate irregolarità sulle uscite di sicurezza, sulla formazione antincendio degli addetti e sull'assenza del listino prezzi, portando alla sospensione immediata dell'attività e all'avvio di procedimenti sanzionatori amministrativi e penali per il gestore.