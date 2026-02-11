Treviglio sold out per Umberto Galimberti | oltre 430 persone a lezione allo Spazio Cinema Anteo

Oltre 430 persone si sono ritrovate giovedì sera allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio per ascoltare Umberto Galimberti. Il filosofo e psicoanalista ha tenuto una lezione sullo spaesamento del nostro tempo e l’etica del viandante. Tutti hanno riempito la sala, confermando il grande interesse per i temi affrontati.

Oltre 430 persone hanno partecipato giovedì 5 febbraio allo Spazio Cinema Anteo di comune treviglio all'incontro con il professor Umberto Galimberti, filosofo e psicoanalista, sul tema "Lo spaesamento del nostro tempo e l'etica del viandante". L'evento, organizzato dall'associazione culturale FareMeglio, è stato aperto dalla presidente Laura Rossoni, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per il territorio e il ruolo dell'associazione nel promuovere occasioni di riflessione culturale. Dal palco, Galimberti ha analizzato il senso di disorientamento della società contemporanea, dominata dalla tecnica e dalla velocità, in cui le possibilità pratiche spesso prevalgono sulla riflessione morale.

