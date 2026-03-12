Povia sarà l’artista che concluderà i festeggiamenti civili dedicati a Sant’Antonio da Padova, patrono di Paupisi. La sua esibizione segnerà il termine delle celebrazioni, che si sono svolte con vari eventi e momenti di incontro nella comunità. La serata musicale rappresenta il punto culminante di una serie di appuntamenti organizzati per onorare il santo patrono.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande musica per il gran finale dei festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono di Paupisi. Quest’anno, domenica 14 giugno, sarà il cantautore Povia a salire sul palco di piazza G. De Marco con un concerto che promette di coinvolgere e far cantare il pubblico in una serata tutta da vivere. Artista tra i più riconoscibili della musica italiana, Povia porterà a Paupisi uno spettacolo intenso e coinvolgente, ripercorrendo con la sua voce e la sua chitarra i brani che hanno segnato la sua carriera e conquistato il grande pubblico. Non mancheranno i suoi successi più amati come I bambini fanno ooh. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarà Povia a chiudere i festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio da Padova

Articoli correlati

Il "Focarone" di Nepi accende i festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate"O' focarone” di sant'Antonio Abate è una tradizione che si svolge annualmente a Nepi.

Hai perso qualcosa di importante? Prega Sant’Antonio di Padova per ritrovare ciò che cerchiPerché le persone invocano Sant’Antonio per ritrovare chiavi, documenti o oggetti smarriti? Come nasce questa devozione secolare e il segreto di un...