Festa di Sant' Antonio 2026

La Festa di Sant'Antonio 2026 si svolgerà a Crebbio, frazione di Abbadia, confermando la tradizione annuale che coinvolge la comunità locale. Un momento di condivisione e di rispetto per le radici, che rappresenta un’occasione per riunirsi e celebrare con semplicità e sostanza. L'evento si inserisce nel calendario delle tradizioni locali, offrendo un'opportunità di incontro e di continuità culturale.

Torna ad Abbadia, per l'esattezza nella frazione di Crebbio, la Festa di Sant'Antonio, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale.In occasione della ricorrenza del santo patrono verrà allestito un evento con moltissime iniziative, con il patrocinio dei Comuni di Abbadia, Mandello e.

Falò e festa di sant’Antonio a Varese: tutto quello che dovete sapere dell’edizione 2026 - Torna la centenaria tradizione varesina della festa di sant'Antonio, che vedrà il suo clou nel falò del 16 gennaio e nella benedizione degli animali, con il lancio di palloncini, della mattina del 17 ... varesenews.it

Trasacco è pronta per Sant’Antonio Abate: si accende la tradizione delle “Cottore” - A Trasacco tutto è pronto per onorare Sant'Antonio Abate, una delle ricorrenze più antiche e profonde del nostro territorio. terremarsicane.it

Conto alla rovescia per la Festa di Sant'Antonio 2026!

FESTA SANT'ANTONIO ABATE - La prossima domenica 18 dicembre, presso la precettoria di Ranverso, si terrà la tradizionale "Festa degli agricoltori", in occasione delle celebrazioni del loro santo patrono, Antonio Abate. Iniziativa promossa dall'Associazion facebook

