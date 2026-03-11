UILPoste FVG denuncia i lavoratori fantasma di Poste Italiane | Con 800 euro al mese non si vive

I rappresentanti della UILPoste FVG hanno organizzato un sit-in davanti al Centro di Recapito Santa Caterina per protestare contro le condizioni di lavoro di nove addetti di produzione, sei a Pordenone e tre a Trieste. La protesta si è concentrata sulla questione dei contratti di questi lavoratori, che percepiscono circa 800 euro al mese e sono considerati “lavoratori fantasma”.

Si è tenuto ieri pomeriggio il sit-in di protesta organizzato dalla Segreteria Regionale UILPoste Friuli Venezia Giulia davanti al Centro di Recapito "Santa Caterina", per denunciare le condizioni di nove addetti di produzione – sei a Pordenone e tre a Trieste – intrappolati in contratti.