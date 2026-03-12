Possibile 200 dollari a barile l' Ue consideri la riduzione dei consumi L' allarme dell' esperto

Un esperto avverte che la possibilità di un prezzo del petrolio a 200 dollari al barile, minacciata dall'Iran, è più concreta rispetto alle rassicurazioni provenienti da Stati Uniti, Unione Europea e Agenzia internazionale dell'energia. La questione ha attirato l'attenzione di analisti e operatori del settore, che monitorano attentamente le tensioni geopolitiche e le risposte di mercato. In risposta, l'Ue valuta la riduzione dei consumi di petrolio.

(Adnkronos) - La minaccia iraniana di portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile "è più realistica delle assicurazioni" offerte da Usa, Ue e Agenzia internazionale dell'energia (Iea)". Lo dice all'Adnkronos Francesco Sassi, professore in geopolitica dell'energia all'Università di Oslo e autore della newsletter Energy Geopolitics & Statecraft, sottolineando che il prezzo è salito per due giorni consecutivi e si è avvicinato ai 100 dollari al barile nonostante i trentadue Paesi membri dell'Agenzia abbiano promesso il più grande rilascio di riserve strategiche petrolifere mai avvenuto. La mossa Iea, "francamente, è un buco nell'acqua", rileva l'esperto, spiegando che avrebbe "sicuramente" un impatto sui mercati se il conflitto dovesse terminare tra pochi giorni.