In Iran, le autorità avvertono che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile. La dichiarazione si riferisce alle condizioni di sicurezza nella regione, che, secondo le fonti iraniane, sono state compromesse da azioni di destabilizzazione. La comunicazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra paesi del Medio Oriente e mercato energetico globale.

Sale la tensione sul fronte energetico e geopolitico in Medio Oriente. “Preparatevi a un barile di petrolio a 200 dollari, perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale, che avete destabilizzato”. Con queste parole Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare di Teheran, ha lanciato un duro avvertimento, citato dall’emittente Al Jazeera. Secondo Zolfaqari, l’instabilità nella regione rischia di avere conseguenze dirette sul mercato energetico globale, con un possibile aumento vertiginoso del prezzo del greggio. Il portavoce militare ha accusato apertamente gli Stati Uniti e i loro alleati di aver contribuito a destabilizzare l’area, sostenendo che la sicurezza delle rotte energetiche e delle infrastrutture petrolifere non può più essere data per scontata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran avverte: “Preparatevi a costo petrolio a 200 dollari al barile”

Articoli correlati

Guerra Iran, petrolio sfiora i 120 dollari al barileIl petrolio arriva a sfiorare i 120 dollari al barile sui mercati asiatici dopo gli attacchi condotti da Usa e Israele agli impianti petroliferi in...

L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza “presto passerà”, ma Teheran lo sbugiarda “falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù.

Contenuti e approfondimenti su Iran Teheran avverte Preparatevi a...

Discussioni sull' argomento Iran avverte Europa: un coinvolgimento sarebbe un atto di guerra; Il fondo speculativo di Soros avverte gli investitori. Preparatevi a 18-24 mesi difficili.

L’avvertimento di Teheran: Preparatevi al petrolio a 200 dollari a barileZolfaqari ha lanciato un monito chiaro: Non permetteremo che nemmeno un litro di petrolio raggiunga gli Stati Uniti, i sionisti (Israele) e i loro partner. Qualsiasi nave o petroliera diretta verso ... blitzquotidiano.it

Teheran avverte di petrolio a 200 dollari al barile e minaccia spedizioni verso Stati Uniti e IsraelePreparatevi al raggiungimento dei 200 dollari al barile perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale che avete destabilizzato. L'avvertimento a Usa e Israele arriva dalle forze ... laregione.ch

L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali https://mdst.it/4lnZj1D #SportMediaset - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com