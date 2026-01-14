Regione Pecoraro | Riduzione sanzione dell’Ue è risultato importante

La Regione Campania esprime soddisfazione per la decisione della Commissione europea di ridurre la sanzione, considerandola un risultato significativo. Questa scelta riflette l’impegno costante e il lavoro accurato svolto dalla regione, che ha permesso di ottenere un miglioramento importante nel quadro delle relazioni con l’Unione Europea. Un risultato che testimonia l’attenzione della regione verso la trasparenza e il rispetto delle normative comunitarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La decisione della Commissione europea di ridurre ulteriormente la sanzione rappresenta un risultato importante, frutto del lavoro serio e costante svolto dalla Regione Campania. Sappiamo che il percorso non è concluso. Le sfide sono ancora molte e tutte aperte. Lavoreremo accanto agli uffici competenti garantendo impegno istituzionale e politico al fine di chiudere definitivamente la procedura d’infrazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione, Pecoraro: “Riduzione sanzione dell’Ue è risultato importante” Leggi anche: Rifiuti, Pecoraro: "Riduzione infrazione europea: risultato importante per la Regione Campania" Leggi anche: Sanzione Ue per la cattiva gestione dei rifiuti, sconto per la Regione Campania Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Esenzione ticket. Regione: “Chi l’ha usata impropriamente potrà mettersi in regola senza sanzioni” - L’assessorato al Welfare fa sapere che in sede di stesura del provvedimento di assestamento di Bilancio verrà adottata la specifica norma che, come per gli anni precedenti, prevede anche per il 2024 ... quotidianosanita.it Pecoraro consigliere a Salerno e assessore in Regione, ira di Forza Italia #Salerno facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.