Portò a casa l’investito Automobilista nei guai

Un automobilista ha investito un ciclista e, invece di chiamare i soccorsi, ha caricato a bordo sia la bici che la persona ferita e l’ha riportata a casa. L’incidente è avvenuto in una zona non specificata e l’automobilista è ora sotto indagine. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del ciclista o sui motivi della sua scelta di non chiamare aiuto.

Lo investe mentre pedala, poi lo carica di peso in auto insieme alla bici e lo riporta a casa senza chiamare i soccorsi. La vicenda è finita davanti al tribunale di Pesaro. E ora si chiude con una condanna al risarcimento dei danni. L'incidente risale alla sera del 3 agosto 2021, lungo la strada provinciale pergolese, in direzione Marotta. Il ciclista, un 60enne di Marotta, sta pedalando quando una Mercedes station wagon svolta a sinistra per immettersi sulla carreggiata. La manovra avviene proprio mentre dalla direzione opposta arriva la bicicletta. L'impatto è inevitabile. L'uomo in bici finisce a terra e riporta diverse lesioni: cinque costole fratturate, un trauma alla spalla e problemi alla colonna cervicale e dorsale.