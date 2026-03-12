Porta Sud | via libera alla Valutazione Ambientale per

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato ufficialmente l’avvio della Valutazione Ambientale Strategica per il progetto di rigenerazione dell’area Porta Sud. La decisione segna l’inizio delle procedure necessarie per analizzare l’impatto ambientale dell’intervento. Ora si attende il percorso di analisi e valutazione prima di eventuali sviluppi successivi.

La Giunta comunale di Bergamo ha dato il via formale alla Valutazione Ambientale Strategica per la rigenerazione dell’area Porta Sud. Questo atto burocratico segna l’inizio concreto delle procedure necessarie per trasformare lo spazio ferroviario in un nuovo hub multimodale. Il progetto, presentato dalla società Vitali S.p.A., mira a integrare ferrovie, tramvie e collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio. La nuova stazione del trasporto pubblico locale sorgerà su aree oggi di proprietà di FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana. L’avvio della procedura ambientale e gli attori in gioco. Il deposito del Programma Integrato d’Intervento non è un semplice adempimento amministrativo, ma il primo passo tangibile verso una trasformazione urbana profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

