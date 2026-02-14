L’agrivoltaico di Novi in Regione | Fare la valutazione ambientale

Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica, denuncia che l’installazione di pannelli solari agrivoltaici a Novi rischia di danneggiare l’ambiente. La sua segnalazione nasce dal timore che questa tecnologia, se non regolamentata, possa compromettere le colture locali e il territorio circostante. La Regione ha già ricevuto una richiesta ufficiale di valutazione ambientale prima di procedere con i lavori. Un’area agricola di Novi potrebbe presto ospitare impianti fotovoltaici, ma ancora non si conoscono tutti gli effetti che questa scelta comporterà.

"Il confine tra progresso e danno ambientale è pericolosamente sottile". Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica, fa arrivare in Regione il caso dell’ agrivoltaico a Novi. Mastacchi ha, infatti, presentato un’interrogazione alla Gunta per avere informazioni sul progetto presentato dalla Lio Energy Taurus srl per un colosso agrivoltaico da 40 ettari e 24 megawatt di potenza e per il quale la Regione ha deciso di non richiedere una valutazione di incidenza ambientale (VIncA). A mettere in allarme il consigliere non è solo "la scala dell’opera", ma la sua collocazione in "strettissima prossimità" della ZPS ‘Siepi e Canali di Resega-Foresto’, area della Rete Natura 2000 fondamentale per la conservazione dell’avifauna selvatica e il fatto che la Regione ha stabilito che non sia necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale, "scelta incomprensibile - commenta il consigliere regionale – e che sembra ignorare i pilastri della Direttiva Habitat 9243CEE, incentrata sul principio di massima precauzione: l’obbligo di valutazione scatta automaticamente in presenza di un ‘ragionevole dubbio’ di impatto; dubbi che sono diversi e ragionevoli in questo caso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione Emilia-Romagna riceve decine di richieste per installare impianti agrivoltaici sui terreni agricoli.

