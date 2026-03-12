Porta San Clemente | la pioggia fa crollare la pietra

Mercoledì 11 marzo 2026, forte pioggia a Arezzo ha causato il crollo di una pietra a Porta San Clemente, evidenziando la vulnerabilità di questa struttura storica. L’evento ha attirato l’attenzione sulla condizione del patrimonio architettonico cittadino, mettendo in risalto le conseguenze di condizioni meteorologiche estreme su edifici antichi. Nessun intervento immediato è stato comunicato dall’amministrazione al momento.

La pioggia battente di mercoledì 11 marzo 2026 ha messo a nudo la fragilità del patrimonio architettonico aretino. Frammenti di pietra si sono staccati dalla volta di Porta San Clemente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in viale Santa Margherita intorno alle 17:00. Nessun ferito è stato segnalato, ma il varco d’accesso alla zona nord della città è stato messo in sicurezza dopo circa mezz’ora di lavoro. Questo episodio non è un caso isolato nella storia recente della città. Un evento analogo si era già verificato nel 2018, dimostrando come l’invecchiamento delle strutture storiche richieda una vigilanza costante. La coincidenza tra precipitazioni abbondanti e distacco dei materiali evidenzia la vulnerabilità del tessuto urbano ai fattori climatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

