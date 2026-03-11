Clancy contestata alla cerimonia per Lorusso Botta e risposta | paragonate il Pilastro al ‘77? Forse è peggio

Durante una cerimonia dedicata a Lorusso, Clancy è stata contestata da alcuni presenti, che hanno risposto con un botta e risposta. In particolare, alcuni hanno paragonato il Pilastro al ’77, affermando che la situazione attuale potrebbe essere addirittura peggio. La discussione ha evidenziato la mancanza di una memoria condivisa tra chi ha partecipato all’evento e il pubblico presente, alcuni dei quali hanno criticato la presenza di numerosi agenti di polizia davanti a una quarantina di cittadini.

Bologna, 11 marzo 2026 – "Nessuna memoria condivisa", intonano collettivi e presenti, e aggiunge uno, "soprattutto con chi manda 200 poliziotti al Pilastro davanti a 50 cittadini". La vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, è stata contestata durante la commemorazione in via Mascarella per Francesco Lorusso, dove venne ucciso l'11 marzo 1977 da un colpo d'arma da fuoco esploso durante scontri tra Forze dell'ordine e manifestanti. Commemorazione di Francesco Lorusso, contestata la vicesindaca Clancy. Video Botta e risposta: "Vergogna. Andate via", "Paragonate il Pilastro al '77 bolognese?". Nel momento della deposizione della corona di fiori dell'amministrazione comunale, sono partiti i primi commenti da una parte di amici e conoscenti di Lorusso, con riferimenti anche alla vicenda del Museo dei bambini al Pilastro.