Porsche in crisi | utili crollano del 92% e 3.900

Il 12 marzo 2026, Porsche comunica un forte calo dei profitti, con un utile operativo sceso del 92,7% rispetto all’anno precedente. La casa automobilistica tedesca annuncia che circa 3.900 persone saranno coinvolte in un processo di ristrutturazione. La crisi finanziaria colpisce il settore automobilistico e si riflette sui risultati economici della società.

Il 12 marzo 2026, la casa automobilistica tedesca Porsche affronta una crisi finanziaria senza precedenti, con un utile operativo crollato del 92,7% rispetto all’anno precedente. La situazione ha costretto il nuovo amministratore delegato Michael Leiters a lanciare un piano di emergenza che include tagli al personale e una ricalibrazione della strategia produttiva. I dati del bilancio 2025 mostrano un fatturato sceso a 36,27 miliardi di euro e un margine operativo precipitato dal 14,1% all’1,1%, segnando un punto critico per l’azienda di Zuffenhausen. L’impatto si fa sentire immediatamente sulle tasche degli azionisti, con una proposta di dividendo ridotta drasticamente a 1 euro contro i 2,3 euro dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

